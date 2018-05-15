دعماً للفرق العربيّة المُتأهّلة لكأس العالم.. Layali Project وUniversal Music Mena يطلقان "أنا عربي"

أصدر فريق "Layali Project " أغنيته الجديدة " أنا عربيّ" بالتعاون مع شركة Universal Music Mena وهي مُرفقة بعمل مُصوّر خاصّ بالأغنية ومتوّفر الآن على Apple Music و iTunesو Anghamiو Vevo وكافّة التطبيقات الموسيقيّة.

أُطلقت الأغنية بالتزامن مع إنضمامXriss إلى Layali Project كعنصر جديد. وجاء إنضمامها ليُثبّت تميّز الفريق من ناحية الموهبة والطابع التعدّدي للجنسيّات بخاصة أنّه يضمّ عناصر من تونس وفلسطين ولبنان.

أغنية " أنا عربي"، وهي الأغنية المُنفردة الثالثة لهم بعد نجاح "ليالي" و"هبلتوني"، تعتبر تحيّة لأربع فرق عربيّة مُتأهّلة لكأس العالم للعام 2018 في روسيا.

ويُذكر أنّها المرّة الأولى في تاريخ كرة القدم التي تتأهّل فيها أربع فرق عربيّة وهي المملكة العربيّة السعوديّة ومصر والمغرب وتونس لكأس العالم، ما دفع أعضاء الفريق للتعبير عن شعورهم بالفخر وفرحهم بهذا الإنجاز العربي.

تجدر الإشارة أنّ للأغنية هدف أسمى إذ تناشد بالحب والتضامن والوحدة، إنطلاقاً من المبدأ أنّ فوز أيّ فريق عربيّ سوف يكون مدعاة فخر وإتّحاد لكلّ العرب.