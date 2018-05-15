كاسونجو ينقذ الزمالك أمام سموحة ويقود نهائي الكأس للوقت الإضافي

انتهى الشوط الثاني والوقت الأصلي لمباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره سموحة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بنهائي بطولة كأس مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وعماد فتحي ومحمد عنتر في خط الوسط ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من نادي الزمالك وانطلق النقاز من الجانب الأيمن يرسلها عرضية لكن دفاع سموحة يخرجها لركنية يلعبها عنتر بالمنطقة وسط دربكة دفاعية وتخرج لركنية جديدة يبعدها الدفاع السكندري رغم محاولات اوباما وعماد فتحي لإحياء الهجمة .

وعلى عكس سير المباراة رغم هجوم الزمالك من جانبي الملعب والضغط بطول الملعب يرد سموحة بهجمة سريعة في الجانب الأيسر لتصل عرضية لحسام حسن داخل المنطقة الذي يودعها في شباك جنش معلنا عن تقدم سموحة بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك بعد الهدف اللعب من جانبي الملعب عن طريق النقاز وفتوح وسط تكتل دفاعي من سموحة الذي اعتمد فقط على المرتدات عن طريق اوكري وحسام حسن وحمدي زكي .

ويمرر حمدي النقاز عرضية متقنة تصل لمحمود عبدالعزيز الذي يلعبها رأسية قوية يتصدى لها المهدي سليمان بصعوبة ويبعدها لركنية لتضيع معها فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

وتتوالى محاولات الزمالك ويحصل طارق حامد على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر يلعبها النقاز ويحاول عليها محمود علاء لكنها تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

ويتوغل كاسونجو في دفاعات سموحة ويحصل على كرة بينية يسددها الكونغولي مباشرة لكنها تمر بجوار القائم بعدها تنشط الجبهة اليسرى بالزمالك عن طريق عماد فتحي وفتوح ويحصل الزمالك على ركنيتين متتاليتين ولكن دفاع سموحة كان بالمرصاد لكل المحاولات البيضاء .

وتتوالى ركنيات الزمالك ويرسل النقاز عرضية بيسراه تصل لكاسونجو الذي فكر في تسديد الكرة مرة واحدة أو استلامها لتضيع خطورة الهجمة ويشتهها دفاع سموحة بمرتدة خطيرة ينقذها جنش في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

وتزداد حدة المباراة ويحاول لاعبو سموحة إهدار الوقت مبكرا ويتلقى كاسونجو بينية من عنتر داخل المنطقة ويراوغ مدافع سموحة ويحاول تسديد الكرة قبل أن ينقذها المهدي سليمان وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 37 من عمر اللقاء .

ويستمر هجوم الزمالك ويمرر عنتر كرة “لوب” لأوباما داخل المنطقة الذي يمررها لفتوح لكن دفاع سموحة يمنع العرضية بعدها يتوغل عبدالعزيز وعنتر ويحصل الزمالك على ركلة حرة من على حدود المنطقة ينقذها حارس سموحة بقبضة يده ويمنع فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

وتتوالى الركلات الحرة للزمالك على حدود المنطقة ويسدد عبدالعزيز كرة لكنها تعلو العارضة بعدها يسدد فتوح كرة يسارية لكن يتصدى لها المهدي سليمان ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع تتواصل خلالها هجمات الزمالك من عمق الملعب والجانبين ولكن تكتل دفاع سموحة يمنع وجود خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الزمالك بطول الملعب على لاعبي سموحة في محاولة لتعديل النتيجة ويحاول عنتر وفتحي فتح ثغرات بدفاع سموحة ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى .

وفي الدقيقة 51 يدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول أيمن حفني بدلا من عماد فتحي في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

ويتوغل النقاز في الجبهة اليمني ويرسلها عرضية يخرجها دفاع سموحة لركنية يلعبها حفني لكن يشتتها دفاع سموحة بعيدا عن منطقة الخطورة واستمر الفريق السكندري معتمدا على المرتدات خلف دفاع الزمالك لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

واستمرت محاولات الزمالك وحاول كاسونجو السيطرة على الكرة داخل المنطقة قبل أن ينقذها حارس سموحة ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول عبدالله جمعة بدلا من محمد عنتر في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويتعرض فتوح لإعاقة في وسط الملعب من حسام حسن الذي اعترض على الحكم بصورة غير لائقة ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويتعرض للطرد في الدقيقة 70 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بثالث تغييراته بنزول باسم مرسي بدلا من محمود عبدالعزيز لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الجزء الأخير من المباراة .

ويستبسل دفاع سموحة أمام الهجمات البيضاء ويواصل لاعبو الفريق السكندري محاولة إهدار الوقت بكل الطرق ويمرر طارق حامد الكرة لفتوح تصل للنقاز الذي يمر ويحولها عرضية خطيرة وسط دربكة دفاعية من سموحة ويخرج الحارس ليبعدها بعدها ترتد من جديد داخل المنطقة لحفني وعبدالله جمعة ولكن الدفاع يشتتها من جديد في الدقيقة 82 .

ومن هجمة سريعة تصل لكاسونجو ويمر من المهدي سليمان الذي يعرقله خارج المنطقة ويحصل على البطاقة الصفراء ومن ركلة حرة على حدود المنطقة يرسلها النقاز عرضية متقنة يقابلها المهاجم الكونغولي برأسية متقنة في الشباك معلنا عن تعادل الزمالك في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا بعد هدف التعادل وتمر الدقائق الأخيرة هادئة ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع ويحاول حفني فتح ثغرات بالدفاع السكندري ويتعرض بعدها فتوح لعرقلة من الجانب الأيسر وبطاقة صفراء للاعب رجب بكار .

ومن ركلة حرة يمرر النقاز عرضية يقابلها محمود علاء برأسية من داخل المنطقة ليتصدى لها حارس سموحة بثبات وتمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة لينتهي الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطين .



