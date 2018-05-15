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عمر جابر: منتخب مصر سيكون مفاجأة مونديال روسيا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:07 م
عمر جابر: منتخب مصر سيكون مفاجأة مونديال روسيا
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مني العوضي
 


عبّر عمر جابر، المحترف المصري فى صفوف لوس أنجلوس إف سى الأمريكى، عن ثقته فى تحقيق منتخب مصر مفاجأة قوية خلال المشاركة في كأس العالم روسيا.

 

قال عمر جابر خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادى لوس أنجلوس الأمريكى: "الصعود لنهائيات بطولة كأس العالم كان حلمًا للاعبين والجماهير خصوصًا بعد غياب طويل عن المشاركة في هذه البطولة لمدة 28 عامًا".

 

وأضاف: "لا يمكن تخيل مدى سعادة الجماهير المصرية بعد تحقيق ذلك الإنجاز العظيم".

 

وأكمل: "المنتخب المصرى سيذهب بعيدًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، وسنتمكن من التأهل للأدوار المتقدمة بتلك البطولة".

 

المزيد عن: منتخب مصر كوبر كاس العالم عمر جابر
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