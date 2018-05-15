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وزير البترول يبحث مع "أرامكو" السعودية تعزيز التعاون الثنائي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:05 م
وزير البترول يبحث مع أرامكو السعودية تعزيز التعاون الثنائي
طارق الملا وزير البترول
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وكالات
 
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وإبراهيم بوالعينين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة أحدي الاذراع الرئيسية لشركة أرامكو السعودية ، سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستدامة في العلاقات التجارية بين قطاع البترول وأرامكو ودعم التعاون القائم والمتمثل في توريد الزيت الخام لتكريره في معمل ميدور بالإضافة إلي المنتجات البترولية المازوت والسولار والبنزين .

وأشار الملا، أن المباحثات تطرقت أيضاُ إلي التعاون في مجال تجارة المنتجات البتروكيماوية والاستفادة من موقع مصر الذي يقع في قلب افريقيا و يمثل سوقاً واعدة وتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة .

واكد حرص قطاع البترول المصري علي تعظيم أوجه التعاون البترولي في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين .

وتم خلال اللقاء استعراض القدرات المصرية في مجال البنية الأساسية التي تم تطويرها في ميناء سوميد في العين السخنة التي تمثل نموذجاً يحتذي به للتعاون العربي المشترك فضلاً عن المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها في اطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة و تداول الغاز والبترول .

ومن جانبه أكد بوالعينين، أن هناك فرصاً جيدة للاستثمار والتوسع في التعاون القائم الذي كان له مردود اقتصادي متميز للجانبين ، مشيراً إلي ان هناك مجالات لزيادة ضخ البترول السعودي عبر خط أنابيب سوميد بما يؤهل منطقة سيدي كرير كمركز مهم لدعم تسويق مبيعات أرامكو من الخام لأوروبا وان التوجه الحالي هو استخدام أرامكو للطاقات الاستيعابية بمصر لتخزين المنتجات البترولية السعودية حيث يتم تنفيذ مستودعات لتخزين المازوت بالعين السخنة ومستودعات للسولار في سيدي كرير واستخدامها كقاعدة انطلاق للمنتجات السعودية للأسواق المجاورة .
المزيد عن: الاقتصاد المصرى الاقتصاد السعودى ارمكو السعودية اخبار الاقتصاد
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