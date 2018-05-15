إليكِ رجيم "البيض" بأنواعه المختلفة لإنقاص الوزن الزائد

قد لا يخطر في بالك أن البيض يستخدم للرجيم، أو حتى قد لا تعرفين كيفية اتباع هذا الرجيم، كل ما عليكِ فعله هو متابعة القراءة، لتتعرفي على برامج رجيم البيض، التي من خلالها ستحصلين على قوام ممشوق ومثالي.





رجيم البيض المسلوق

من السهل جداً أن تتخلصي من 11 كغم من وزنك خلال أسبوعين فقط، فهذا الرجيم يحفز عملية الأيض لديك، ويساعد جسمك على حرق الدهون، ويحد من رغبتك لتناول الطعام، ولكن يجب أن تستشيري طبيبك، و تشربي من 6-8 أكواب من المياه يومياً، وتتجنبي تناول الهامبرغر والسكاكر والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.





اليوم 1:

الإفطار: 2 بيضة – 2 برتقالة – كوب حليب قليل الدسم.

الغذاء: شريحة دجاج مشوية – كوب زبادى.

العشاء: بيضة مسلوقة – برتقالة – فلفل رومى.





اليوم 2:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة مع كوب من عصير من الليمون.

الغذاء: سمكة مشوية – طبق سلطة – جريب فروت.

العشاء: 2 بيضة مسلوقة.





اليوم 3:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة الصعبة – كوب عصير برتقال.

الغداء: 2 قطعة لحم مشوية أو مسلوقة – طبق سلطة.

العشاء: 2 بيضة مسلوقة – كوب زبادى.





اليوم 4:

الإفطار: 3 بيضة مخلوطة مع البصل والبقدونس والشبت.

الغداء: صدر دجاجة مشوى + طبق خضار سوتيه.

العشاء: بيضة مسلوقة + برتقالة.





اليوم 5:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة + جزر طازج.

الغداء: 2بيضة مسلوقة + جرزه + 1 كوب عصير برتقال.

العشاء: سمك مشوى + سلطة.





اليوم 6:

الإفطار: زبادى أو جبن قريش + عصير ليمون.

الغداء: 2 بيضة مسلوقة+ 2 الجريب فروت.

العشاء: كوب عصير ليمون بدون سكر+ زبادى.





اليوم 7:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة+ نصف ثمرة جريب فروت.

الغداء: قطعة لحم مشوى + جريب فروت.

العشاء: كوب عصير ليمون بدون سكر.





رجيم البيض والتفاح

كشفت الدراسات مؤخراً أن التفاح ينقص الوزن، نظراً لأنه فاكهة غنية بالألياف والسعرات الحرارية مقارنة بأنواع الفواكة الأخرى، كما أنه يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية. أما البيض فهو مليء بالبروتين الذي يساعد على حرق الدهون وبالتالي إنقاص الوزن.





ويعتمد رجيم التفاح على تناول البيض والتفاح والشاي والماء والتوقف عن تناول أي أطعمة اخرى، ويجب ألا تناولي الملح والسكر والقهوة، ولكن يجب أن تتبعي هذا الرجيم لمدة أسبوع واحد فقط لتفقدي من وزنك 5 كيلو غرام خلال أسبوع واحد.





رجيم البيض المسلوق والزبادي

من السهل أن تتخلصي من الوزن الزائد وتراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسمك، فلا تتردي باختيار رجيم البيض المسلوق والزبادي، فمن المعروف أن البيض غني بمصادر السيلينوم وهو معدن أساسي بجانب اليود لإفرازات الغدة الدرقية، ومن المعروف ايضاً أن البيض يحتوي على جميع أنواع الفيتامينات وأهمها فيتامين B اللازم لإنتاج الطاقة وتنشيط الجسم، فعليك عزيزتي أن تتبعي هذا الرجيم لمدة 7 أيام لكي تتخلصي من وزنك الزائد والشحوم المتراكمة.





اليوم 1:

الغداء: قطعة صدر دجاج مشوية مع علبة زبادي.

العشاء: طبق من سلطة الخضروات مع بيضتين مسلوقتين.





اليوم 2:

الفطور: بيضتان مسلوقتان مع قطعة مرتديلا.

الغداء: قطعة لحمة مشوية مع طبق من سلطة الخضروات.

العشاء: علبة زبادي.





اليوم 3:

الفطور: بيضتان مسلوقتان مع حبة خيار وقطعة مرتديلا.

الغداء: علبة تون خالية من الزيت مع ثمرتين من الكيوي.

العشاء: علبة زبادي.





اليوم 4:

الفطور: قطعتان جبن بدون ملح مع حبة خيار.

الغداء: قطعة صدر من الدجاج المشوي.

العشاء: كوب حليب خال من الدسم.





اليوم 5:

الفطور: بيضتان مسلوقتان مع حبة خيار.

الغداء: قطعة لحمة مسلوقة مع سلطة خضروات وملعقة من مطحون بذرة الكتان.

العشاء: طبق خضار مسلوق قليل الملح.





اليوم 6:

الفطور: بيضتان مسلوقتان مع حبة خيار وقطعة مرتديلا.

الغداء: علبة تونة بدون زيت مع سلطة خضروات.

العشاء: كوب حليب خال من الدسم.





اليوم 7:

الفطور: بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة جبن بدون ملح.

الغداء: سمكتان مشويتان مع طبق سلطة خضروات.

العشاء: كوب حليب مع قطعة جبن بدون ملح.