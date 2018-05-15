وزير التموين لـ المواطنين: "لو وجدتم معرض خالي من الأرز أخبروني"



ونفى المصيلحي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، قلة الأرز في السوق مضيفًا: "لو وجدتم معرض خالي من الأرز أخبروني"، لافتًا إلى أن وزارة التموين لن تفي المواطن المصري حقه مهما فعلت له.



وأوضح وزير التموين، أن المحافظين والغرف التجارية، يشاركون لتيسير تنظيم معرض أهلًا رمضان.





قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر زرعت العام الماضي 1.8 مليون فدان من الأرز بإجمالي 6 مليون طن.