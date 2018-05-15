"الرجل الآخر" يجمع اللبنانية لارا خوري بـ طوني عيسى في رمضان

تواصل الممثلة اللبنانية لارا خوري، تصوير خماسية درامية جديدة ستعرض في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك تحت إدارة المخرج أسامة حمد وتحمل عنوان "الرجل الآخر" بطولة الممثل طوني عيسى والممثلة جوي خوري حيث يصب العمل في خانة الاكشن الى جانب العمق الدرامي الذي يبدو ملوناً بالتشويق في جميع التفاصيل الكامنة في مضمونه العام.

في المقابل من المقرر ان تظهر لارا في الجزء الجديد من مسلسل "كل الحب كل الغرام" خلال الحلقات التي ستعرض خلال شهر رمضان ومن المقرر ان تكون هناك مساحة درامية مميزة لها في العمل المشار اليه استناداً الى النص الذي كتبه الراحل مروان العبد وإخراجه ايلي سمير معلوف .

ايضاً لارا خوري صورت حلقات ملفتة للانتباه في مسلسل جديد سيعرض بعد عيد الفطر السعيد يحمل عنوان " دورة جونية جبيل " وهو من النوع الاجتماعي الكوميدي ومن المتوقع ان تترك بصمتها الخاصة في اطار جديد في عالم التمثيل على مستوى الاعمال اللبنانية .