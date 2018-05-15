ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دوناروما يكلف ميلان 11 نقطة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:59 م
دوناروما يكلف ميلان 11 نقطة
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
قضى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التعاقد مع العديد من الصفقات لكن ذلك لم يساعده على إنهاء المراكز الأربعة الأولى أو تحدي يوفنتوس ونابولي على لقب الدوري.

ووصل ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا، حيث عانى من هزيمة برباعية نظيفة على يد يوفنتوس الذي فاز في النهاية بلقب الدوري. وتعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان لانتقادات حادة لسوء مستواه في المباراة.

وتمت إقالة فنشنزو مونتيلا في نوفمبر الماضي وتم استبداله بجينارو جاتوزو في نفس الشهر. ويحتل ميلان المركز السادس حاليًا في الجدول ويمكن أن ينتهي في المركز السادس في جدول الدوري برصيد 61 نقطة.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صحيفة ليبرو بأن دوناروما كلف ميلان حوالي 11 نقطة في الدوري هذا الموسم. وإذا تم إضافة ال11 نقطة لرصيدهم لكانوا قد حصلوا على 72 نقطة وكانوا سيتساون في النقاط مع لاتسيو الذي يحتل المركز الرابع في الجدول.

المزيد عن: ميلان دوناروما الدوري الإيطالي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
4
x
17:30
1
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
3
x
18:15
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
0
x
21:00
0
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
0
x
21:00
0
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
0
x
21:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
2
x
21:00
0
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
1
x
19:00
1
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
2
x
19:30
0
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 9:20:02 PM