دوناروما يكلف ميلان 11 نقطة

قضى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التعاقد مع العديد من الصفقات لكن ذلك لم يساعده على إنهاء المراكز الأربعة الأولى أو تحدي يوفنتوس ونابولي على لقب الدوري.





ووصل ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا، حيث عانى من هزيمة برباعية نظيفة على يد يوفنتوس الذي فاز في النهاية بلقب الدوري. وتعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان لانتقادات حادة لسوء مستواه في المباراة.





وتمت إقالة فنشنزو مونتيلا في نوفمبر الماضي وتم استبداله بجينارو جاتوزو في نفس الشهر. ويحتل ميلان المركز السادس حاليًا في الجدول ويمكن أن ينتهي في المركز السادس في جدول الدوري برصيد 61 نقطة.





ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صحيفة ليبرو بأن دوناروما كلف ميلان حوالي 11 نقطة في الدوري هذا الموسم. وإذا تم إضافة ال11 نقطة لرصيدهم لكانوا قد حصلوا على 72 نقطة وكانوا سيتساون في النقاط مع لاتسيو الذي يحتل المركز الرابع في الجدول.



