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"بيطري البحيرة": فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة مستمرة طوال شهر رمضان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:00 م
بيطري البحيرة: فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة مستمرة طوال شهر رمضان
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إسلام أمين
 
أكد الدكتور حسني البشبيشي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

حيث سيتم فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة مستمرة ومنتظمة يومياُ اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى آخر أيام العيد والتنبيه بتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام الشهر المبارك، والتأكد من صلاحية جميع الأختام المستعملة بالمجازر.

بالإضافة إلي قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة "التموين ومباحث التموين والشرطة" لتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانوني والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكذا تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة كافة الأعمال الأخرى كما تم التنبيه على السادة مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بعالية بصفه شخصية.

كما سيتم استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام شهر رمضان لتلقى أي شكوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه أمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمركز نوبتجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.
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