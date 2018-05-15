مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بث مباشر اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا

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معلومات عن مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بدون تقطيع اليوم ، البطولة : دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1،









موعد مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .





كورة لايف مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بث مباشر اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.