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مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بث مباشر اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:56 م
مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بث مباشر اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بدون تقطيع اليوم ، البطولة : دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، 



موعد مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .


 

كورة لايف مشاهدة مباراة وفاق رياضي سطيف ونادي مولودية الجزائر بث مباشر اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.

 

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