مفتي الجمهورية يهنىء الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان



وأشار "علام"، خلال كلمة لتهنئة الأمة العربية بشهر رمضان عبر صفحة دار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان يهيىء المسلمين لاستقبال شهر رمضان، مضيفًا أن الرسول كان يقول "أيها الناس قد أظلكم شهر كريم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر".



تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتهنئة إلى الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، مضيفا: "أتقدم بتهنئة خاصة للشعب المصري وعلى رأسه الرئيس السيسي"، داعيا أن يوفق الله قادتنا إلى خير وصلاح الأمة.