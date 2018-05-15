الدفاع المدني: إنقاذ شاب من بئر عميق بالرياض

تمكنت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني، بالدوادمي بمنطقة الرياض، إخراج شابًا ثلاثيناً ابتلعته بئر ارتوازية في إحدى المزراع جنوب المحافظة، وتم إخراجة وهو بصحة جيدة.





وأعلنت فرقة الدفاع المدني، عن إنقاد الشاب وأنه يتمتع بحالة صحة جيدة، ولكن تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه.



