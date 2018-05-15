الدفاع المدني: إنقاذ شاب من بئر عميق بالرياض
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:54 م
تمكنت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني، بالدوادمي بمنطقة الرياض، إخراج شابًا ثلاثيناً ابتلعته بئر ارتوازية في إحدى المزراع جنوب المحافظة، وتم إخراجة وهو بصحة جيدة.
وأعلنت فرقة الدفاع المدني، عن إنقاد الشاب وأنه يتمتع بحالة صحة جيدة، ولكن تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه.
ويٌذكر أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بسقوط شاب يبلغ من العمر 30 عام في بئر، وتحرك على الفور المختصون من الدفاع المدني بقيادة المقدم فواز الطخيس البلاغ نحو موقع البلاغ، ليكتشف عقب الوصول أن البئر إرتوازية داخل مزرعة، وهي بعمق ٢٠ متراً تقريباً.
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