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محمود العسيلي لـ محمد صلاح: "يا رافع راسنا" (صورة)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:55 م
محمود العسيلي لـ محمد صلاح: يا رافع راسنا (صورة)
محمود العسيلي
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شيماء عطية
 

أعرب المطرب الشاب محمود العسيلي، عن سعادته بنجاح وشهرة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بأن حاول شراء تيشرت المنتخب أثناء إقامته في العاصمة الاسبانية مدريد، ليفاجأ بنفاذ تيشرات المنتخب المصري وحدها بسبب حب الجماهير لصلاح.

 

وغرد "العسيلي" عبر "تويتر": "انا في مدريد و رايح اشتري تي شيرت المنتخب المصري عشان هنا بيطبعوا الأسامي و الأرقام و في مصر لا .. المهم ان تي شيرت مصر هي الوحيدة اللي خلصانة و مش موجودة في مدريد كلها .. قالولي طبعا خلصت عشان كله بيشتريها عشان ⁦‪⁩ .. ربنا يحميك يا رافع راسنا يا ابو مكة يا عالمي ".

محمود العسيلي لـ محمد صلاح: "يا رافع راسنا" (صورة)
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