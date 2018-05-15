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باكا يُعلق على مستقبله مع فياريال وميلان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:54 م
باكا يُعلق على مستقبله مع فياريال وميلان
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ريهام عبدالمحسن
 
انضم المهاجم الكولومبي الدولي كارلوس باكا إلى فياريال الإسباني على سبيل الإعارة من ميلان في الصيف الماضي. ويحتوي عقد اللاعب على بند يمكن النادي الإسباني من شراء باكا مقابل 15.5 مليون يورو بعد انتهاء فترة الإعارة.

وقد أعرب باكا عن فرحته في فياريال، ولكن يتعين على النادي الإسباني تسوية الصفقة مع ميلان. وقال باكا إن وكيله يتحدث بين الناديين ولا يزال يأمل في أن يتمكن من إيجاد حل.

وقال باكا في تصريحات لموقع آس الإسباني نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "أنا هادئ، كنت أرغب في الحصول على موسم جيد هنا ولا أعلم إذا كنت ساستمر مع فياريال أو ميلان. لقد قلت إنني سعيد هنا وأنا لا أفكر في أي شيء آخر فقط المباراة ضدّ ريال مدريد والمنتخب الوطني".

واختتم باكا تصريحاته قائلاً : " مسئولو فياريال يتحدثون مع نظرائهم في ميلان، وهم يتعاملون مع هذه الأمور. أنا أركز على نهاية الموسم وأعمل بهدوء. لقد كانوا يتحدثون عن مستقبلي لبعض الوقت وآمل أنهم يستطيعون التوصل حل واحد أو الآخر قريبًا ".

المزيد عن: ميلان كولومبيا كأس العالم فياريال باكا
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