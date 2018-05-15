ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى يسب مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:55 م
أحمد موسى يسب مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة
أحمد موسى
طباعة
داليا الحسين
 
سب الإعلامي أحمد موسى، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، بعد جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وغزة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن العالم يراقب الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين ولا أحد يتحرك، منوها أن أمريكا مستمر في قتل الفلسطينيين.

وتحدت أمريكا المجتمع الدولي، على لسان مندوبتها الدائمة نيكي هيلي، عندما قالت: "إن نقل السفارة الأميركية للقدس يعكس حقنا السيادي الأميركي في اختيار موقع السفارة، وأن افتتاح السفارة كان أمرًا صائبًا".

وأضافت "هيلي": "ارتكاب العنف في غزة بسبب نقل السفارة لا يمكن تبريره، لأن نقل السفارة لا يقوض فرص السلام في المنطقة".
المزيد عن: مصر فلسطين القدس افتتاح السفارة اخبار مصر أمريكا أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
4
x
17:30
1
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
3
x
18:15
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
0
x
21:00
0
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
0
x
21:00
0
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
0
x
21:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
2
x
21:00
0
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
1
x
19:00
1
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
2
x
19:30
0
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 9:20:02 PM