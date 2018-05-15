أحمد موسى يسب مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن العالم يراقب الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين ولا أحد يتحرك، منوها أن أمريكا مستمر في قتل الفلسطينيين.



وتحدت أمريكا المجتمع الدولي، على لسان مندوبتها الدائمة نيكي هيلي، عندما قالت: "إن نقل السفارة الأميركية للقدس يعكس حقنا السيادي الأميركي في اختيار موقع السفارة، وأن افتتاح السفارة كان أمرًا صائبًا".



وأضافت "هيلي": "ارتكاب العنف في غزة بسبب نقل السفارة لا يمكن تبريره، لأن نقل السفارة لا يقوض فرص السلام في المنطقة".



سب الإعلامي أحمد موسى، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، بعد جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وغزة.