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"أبوالعلا" يكشف سبب استبعاد علاء عابد من رئاسة الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:53 م
أبوالعلا يكشف سبب استبعاد علاء عابد من رئاسة الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار
النائب أيمن أبو العلا
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رقية جمال
 
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن استبعاد النائب علاء عابد من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب لا يقلل منه، وإنما نظرًا لإنشغالة بلجنة حقوق الإنسان وكثير من الملفات بالبرلمان، فبعض النواب رأوا أننا بحاجة لشخص أكثر تنظيمًا وتفرغًا لقيادة الهيئة، وخاصة في الاجتماعات الدورية والمهام المنوط بها دراسة القوانين وإبداء الرأي.

على جانب أخر أوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، في تعقيبه على سفر بعض نواب البرلمان، مع النائب المفصول محمد أنور السادات، أن الدولة بحاجة لنوع من الترابط والتكامل في الأداء، ومجلس النواب أحد مؤسسات الدولة الهامة الذي يعول عليها في الخارج، وإي إهتزاز في صورة المجلس وكيانه وحيادتيه وتعددية أراءه، ومشاريعه التى يقوم بها من حيث التشريع والرقابة عليها، وأي تشكيك فيها تستلقفها القوى الخارجية المضادة لمصر لإظهار مصر في صورة غير لائقة.

واعتبر، أن ماقام به الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتنبيه أن البرلمان مؤسسة لا تُمس لفتة طيبة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للائحة أي برلماني يسافر للخارج لا بد أن يستأذن من البرلمان بتقديم طلب إجازة بتقديم إعتذار مسبب.
المزيد عن: النائب أيمن أبو العلا السادات البرلمان اخبار مصر
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