تفاصيل حملة أمنية مكبرة في كفرالشيخ

تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من قضايا المخدرات والأسلحة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية.



وشن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، عددا من الحملات المتوازية بكل المراكز، لمكافحة الجرائم بشتى صورها وأحكام السيطرة الأمنية، لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.



وأسفرت الحملات، عن ضبط 12قطعة سلاح منها، وفردي خرطوش، ورشاش بريتا، طبنجه، وبعض الأسلحة النارية، و6 طلقات، كما ضبط550جرام حشيش، و215 جرام هيروين، 300 قرصًا مخدرا، في7قضايا مخدرات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، كما تم تنفيذ 4277 حكامًا قضائيًا.



كما تم تحرير١٧١٩ مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبطت 9 دراجات بخارية دون لوحات معدنية، و4سائقين يتعاطون المخدرات، تنفيذًا لتعليمات اللواءأحمد صالح الأنصاري، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.



كما تم ضبط ر.ر.م 30 سنة، عاطل ومقيم سنهور المدينة، مركز دسوق ومطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم ١٧٦٨ ٢٠١٨ جنح مركز دسوق " سرقه "، ح.ا.ط ٢٥ سنة، عاطل ومقيم سنهور المدينة، مركز دسوق، ومطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم ٢٥٤٩ ٢٠١٧ جنح مركز دسوق " ضرب".



كما تم ضبط ا.أ ٢٢ سنة، حداد ومقيم بندر دسوق سبق اتهامه في ٣ قضايا سلاح بدون ترخيص، أخرهم القضية رقم ٩٦٨١ ٢٠١٧ جنح قسم دسوق، ومطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم ٢٧٨٧ ٢٠١٧ جنح قسم دسوق " بلطجه"، كما تم ضبط اثنين من العناصر التى يتم مراقبتها.





وتم رفع 381حالة إشغالات متنوعة، وإزالة عددًا من الإعلانات المخالفة"، كما تمكنت من ضبط 24 قضية تموينية، وضبط 4 قصايا عرض لحوم مكشوفة للبيع، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 3 قضايا بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.



كما تم ضبط ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف الحيوانية، كما تم ضبط 5اطنان و500كيلو ملح مجهول المصدر، كما تم ضبط 9 مسجلين خطر بحملة أمنية فى كفر الشيخ.