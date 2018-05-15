مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النسبة المنجزة من فرز الأصوات

كشف "حازم الرديني" عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، النسبة المنجزة من فرز وإحصاء أصوات الناخبين في عموم البلاد، والخارج.





وقال الرديني، إن النسبة المنجزة من مرحلة عد وفرز أصوات الناخبين في عموم العراق، بلغت حتى الآن أكثر من 95%، وهي متباينة بين محافظة وأخرى.





وأضاف الرديني، حاليا تعمل المفوضية على فرز وعد أصوات الناخبين من الجاليات العراقية في الخارج، ملمحا إلى أنها ستكتمل خلال اليومين المقبلين.





وعن الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، بحصول وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، المرشح عن "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس الحكومة حيدر العبادي، في محافظة نينوى، العدد الأكبر من الأصوات بين المرشحين في كل المحافظات، أفاد الرديني، بالنفي.









وألمح عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في تداركه، إلى أن أصوات الخارج، ستكون مغيرة للمعادلة، منوها إلى أن أسماء الفائزين والأصوات التي حصلوا عليها، ستعلن بعد اكتمال عملية العد والفرز، ذاكرا في الوقت نفسه، أن ائتلاف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري، هو من حصل على المرتبة الأولى في الكثير من المحافظات حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية خلال الأيام القليلة الماضية.









وأعلنت اللجنة العليا المستقلة في العراق، مساء أمس الاثنين، أن كتلة "سائرون" الانتخابية التي يقودها مقتدى الصدر، تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بعد فرز الأصوات في 16 من المحافظات العراقية الثماني عشرة.





ووفقاً للجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 24 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة لهم الحق في المشاركة في انتخاب نواب جدد.





وشارك في السباق الانتخابي تسعة وعشرون كتلة انتخابية، والتي تضم نحو 200 حزب سياسي مختلف. وأحصت اللجنة الانتخابية أكثر من 7000 مرشح يرغبون في شغل واحد من المقاعد الـ329 في البرلمان.





وأجريت يوم السبت الماضي، الانتخابات البرلمانية في العراق وذلك لأول مرة منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش".





وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات الأولية 44.52 بالمئة، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.