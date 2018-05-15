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سامح حسين يرد على منتقديه: "بحاول أكون أفضل" (صورة)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:46 م
سامح حسين يرد على منتقديه: بحاول أكون أفضل (صورة)
سامح حسين
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شيماء عطية
 

رد الفنان سامح حسين على منتقدي تغيير شكله الخارجي مؤخرًا، وظهوره بلوك جديد، نافيًا قيامه بعملية زرع شعر، ومؤكدًا أنه يسعى دائما لأن يكون أفضل لأنه يحب الفن والتمثيل.

 

وعلق "حسين" على منشور أحد المشاركين في جروب فني عبر موقع "فيسبوك"، والذي سخر فيه من الشبه الكبير بين سامح حسين ويوسف الشريف، حيث كتب: "سلامو عليكم على كل الجروب، كلكم فوق رأسي المشجع والمنتقد بس عايز أقول والله مش زارع شعر والدقن بتطول ببلاش مش بفلوس، ومش حابب أقول غير إني بحاول أكون أفضل علشانكم وعلشان بحب التمثيل والفن بصفة عامه. معلش طولت عليكم".

سامح حسين يرد على منتقديه: "بحاول أكون أفضل" (صورة)
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