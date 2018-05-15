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الدحيل القطري يقهر العين الإماراتي من جديد ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:42 م
الدحيل القطري يقهر العين الإماراتي من جديد ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا
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الفجر الرياضي
 

حسم نادي الدحيل القطري بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه الجديد على ضيفه العين الإماراتي 4-1 يوم الثلاثاء على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، وذلك ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.



وسجل لاعب العين محمد أحمد (12 بالخطأ في مرمى فريقه) ويوسف العربي (30 و86 من ضربة جزاء) واسماعيل محمد (54) أهداف الدحيل، في حين أحرز عمر عبدالرحمن (90+4 من ضربة جزاء) هدف العين الوحيد.

 

 

وكانت مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي شهدت فوز الدحيل 4-2 على ستاد هزاع بن زايد في العين، فتأهل الفريق القطري بعدما تفوق بواقع 8-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

 

وكان الدحيل تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من زوباهان الإيراني الثاني ولوكوموتيف الأوزبكي الثالث و3 للوحدة الإماراتي.

 

 

من جهته حصل العين على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، مقابل 6 نقاط للريان القطري ونقطتين للهلال السعودي.

المزيد عن: يوسف العربي دوري ابطال آسيا العين الدحيل
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