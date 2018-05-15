صحفي أمريكي يكشف تمويل قطر لجبهة النصرة

تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو يرصد أسرار تمويل قطر لجبهة النصرة.



وأوضح الفيديو، أن الصحفي الأمريكي "ثيو بادنوس" كان أسيرًا لدى جبهة النصرة في سوريا لمدة 22 شهرًا، كشف خلال لقاء مع قناة "العربية" السعودية، المخطط القطري لتمويل جبهة النصرة الإرهابية، مشيرًا إلى أن جبهة النصرة تختطف رهائن غربيين، ثم تدفع قطر الفدية كوسيلة لتمويلهم.



ولفت، إلى أن السفير القطري يُجري مفاوضات مع جبهة النصرة بشأن الإتفاق على الفدية، وجبهة النصرة أطلقت سراح الصحفي الأميركي تجاة إسرائيل بناء على رغبة قطر.



هذا وأكد وزير الخارجية القطري للصحفي الأمريكي أنهم يثقون في إرهابي جبهة النصرة، ورغم كل الأدلة الدولية والعربية على الدعم القطري للجماعات الإرهابية، إلا أن قطر تستمر في الإنكار، فمتى تغير قطر مسارها؟.

