بشهادة كبير مشايخ اليمن.. قطر تمول الحوثيين

قال شيخ مشايخ خولان بن عامر بمحافظة صعدة اليمنية، إن سفير الدوحة بالجامعة العربية قام بنقل المعلومات لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نقل الأموال إلى الحوثيين مستغلًا دوره كرئيس لجنة الوساطة بين الحوثيين والنظام اليمني.



وأضاف التقرير أن سفير الدوحة قدم للحوثيين 6 مليون دولار لتسليحهم تحت مسمى إعادة إعمار محافظة صعدة، وبحسب تصريحات "خولان بن عامر" فإن قطر عملت على تفيكك قبائل صعدة لتسهيل السيطرة عليها من قبل الحوثيين.

