بعد عامين من شراء كلبها.. صينية تتفاجأ بأنه "دب"!

بعد قيام الصينية "سو يون" بشراء كلب صغير لعائلتها وأولادها، قامت بتربيته في بيتها لمدة عامين على كونه كلب، ولكنها لاحظت انه يلتهم كميات كبيرة من الطعام، حتى وصل الأمر إلى التهامه صندوق كامل من الفاكهة ودلوين ممتلئين من المكرونة كل يوم.





وفي حديث لسو يون للأوساط الإعلامية أعربت عن دهشتها الكبيرة منذ اليوم الأول من شهيته اللانهائية للطعام، والنمو المطرد في حجمه حتى ظهر على حقيقته بعد مرور عامين دبا كبيرا أسود اللون، وبلغ وزنه 250 رطل، وهو ما يزيد علي 110 كيلوجرام.



