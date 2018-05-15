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بعد عامين من شراء كلبها.. صينية تتفاجأ بأنه "دب"!

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:33 م
بعد عامين من شراء كلبها.. صينية تتفاجأ بأنه دب!
دب - أرشيفية
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بعد قيام الصينية "سو يون" بشراء كلب صغير لعائلتها وأولادها، قامت بتربيته في بيتها لمدة عامين على كونه كلب، ولكنها لاحظت انه يلتهم كميات كبيرة من الطعام، حتى وصل الأمر إلى التهامه صندوق كامل من الفاكهة ودلوين ممتلئين من المكرونة كل يوم.

وفي حديث لسو يون للأوساط الإعلامية أعربت عن دهشتها الكبيرة منذ اليوم الأول من شهيته اللانهائية للطعام، والنمو المطرد في حجمه حتى ظهر على حقيقته بعد مرور عامين دبا كبيرا أسود اللون، وبلغ وزنه 250 رطل، وهو ما يزيد علي 110 كيلوجرام.

وأدركت العائلة خطئها الكبير الذي ارتكبته الأم عندما قررت شراء هذا الدب دون التحري عن أصله جيدا، حيث كانت تظن أنه جرو صغير، إلا أن الجرو الصغير الأليف لم يتوقف لحظة عن النمو المطرد حتى أصبح دبا بالحجم الطبيعي له، وبدأ يقف على قدميه الخلفيين كأي دب.الخلفيين كأي دب أخر.
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