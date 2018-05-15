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إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت أوروبا فى إنقاذ الاتفاق

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:40 م
إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت أوروبا فى إنقاذ الاتفاق
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى
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خاطر عبادة
 

قال متحدث الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوباخت، اليوم إنّ إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت جهود إنقاذ الاتفاق النووى مع الاتحاد الأوروبى عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأسبوع الماضى.

 

وأضاف باقر، وفقا لوكالة رويترز، أنّه إذا لم يتم الحفاظ على مصالحهم فسينسحبوا من الاتفاق واستئناف تخصيب اليورانيوم إلى 20% أو أى مستوى يريدونه.

 

وبموجب شروط الاتفاق النووى، يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى نحو 4%.

وفى ذات السياق، قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئى، الثلاثاء إنّ طهران لن تعيد التفاوض حول الاتفاق النووى أو برنامجها الصاروخى.

المزيد عن: عالم الاتفاق النووى اخبار إيران
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