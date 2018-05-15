"سعفان" يتفقد أماكن الانتخابات العمالية بقاعة الفروسية باستاد القاهرة (صور)‬

تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، قاعة الفروسية بإستاد القاهرة الرياضي، باعتبارها المكان المخصص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، لتلقي طلبات الترشح للانتخابات العمالية، للدورة النقابية 2018/2022، بالنسبة لمرحلتي الانتخابات النقابية العمالية.





ووجه الوزير مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات والقائمين والمشرفين على الانتخابات بضرورة التيسير على المرشحين وحسن استقبالهم وتخصيص أماكن انتظار لهم قبل تلقي طلبات الترشح، لكي تسير العملية في سهولة ويسر ، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في جميع محافظات الجمهورية بما فيها محافظة شمال سيناء.





وقد انتهي اليوم، الموعد القانوني لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم، للدورة النقابية، ويبدأ غدا الأربعاء فتح باب الترشح للمرحلة الأولي للانتخابات العمالية ويستمر حتي بعد غدا الخميس ، وإعلان أسماء المرشحين 18 مايو الجاري، والطعون والبت فيها يومى 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقى لجان المرحلة الأولى، بحيث تجرى الانتخابات على التوالى يومى 23 و24 من نفس الشهر، تحت إشراف قضائي، وإيداع الأوراق يومى 25 و26 مايو 2018.





وأشار الوزير إلي أنه سوف يتم في نفس المواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة الشركات، منوها إلي أن المرحلة الأولى لانتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية سوف تجرى فى اللجان التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.









وقد تم تحديد أماكن تلقي طلبات الترشح للانتخابات العمالية، بمديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات، حيث تقبل طلبات المرشحين بمحافظة القاهرة، بإستاد القاهرة الرياضى، قاعة الفروسية ، مدخل الاستاد، طريق النصر، بالإسكندرية، بديوان عام المديرية، مبنى الاتحاد الإسكندرية، شارع مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء سموحة، بالشرقية، منطقة القوى العاملة بالزقازيق، الزقازيق، قسم الصيادين بجوار كلية التربية النوعية، كذلك بمنطقة القوى العاملة بلبيس شارع مسجد الطاهرات بلبيس، وبمنطقة القوى العاملة فاقوس، شارع الجلاء عمارة الدكتور لبيب الجزار، متفرع من موقف القرين فاقوس، وبمنطقة قوي عاملة العاشر، مجمع المصالح الحكومية ـ مركز الحى الأول خلف صيدناوى أعلى بنك الإسكان والتعمير.









أما بمحافظة الدقهلية، فتقبل طلبات الترشح بمقر الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، شارع السلطان سليم ـ عمارة الأمشاطي، المنصورة، وبمحافظة الجيزة الوسط / الغرب 13 شارع النيل الأبيض، ميدان لبنان، والعمرانية / الجنوب 231 شارع ربيع الجيزى بجوار بنزينة 6 أكتوبر، والهرم / أكتوبر عمارة 22 ب الحى 12 المجاورة 2 خلف الكشك الموف، والشمال عمارات الأوقاف شارع المحطة خلف قسم إمبابة، والبدرشين/ العياط عمارات التأمين الصحى البدرشين.





وتقبل أوراق الترشح بالنسبة لمحافظة القليوبية، اللجنة الأولى: ديوان عام المديرية بنها مجمع المصالح الحكومية كورنيش النيل خلف مبنى المحافظة، واللجنة الثانية : منطقة قوى عاملة الخانكة مركز تدريب مهنى الخانكة بجوار المطافى وقسم شرطة الخانكة، و اللجنة الثالثة : منطقة قوى عاملة شبرا الخيمة مبنى الاتحاد المحلى بالمؤسسة الثقافية العمالية شبرا الخيمة، ومحافظة أسوان مركز شباب بدر الشارع الجديد بجوار جامع الطابية، وقنا منطقة القوى العاملة بقنا، للجان جنوب المساكن أمام معهد الخدمة الاجتماعية، ومنطقة القوى العاملة بنجع حمادى للجان شمال شارع الترعة الضمرانية بجوار الأمن الوطني.













وبالنسبة لمحافظة البحيرة ديوان عام المديرية شارع عبد السلام الشاذلى مجمع المصالح الدور الرابع، والغربية منطقة قوى عاملة طنطا استاد طنطا الرياضى ـ شارع الاستاد، ومنطقة قوى عاملة المحلة الكبرى مقر المنطقة بمجلس مدينة المحلة الكبرى، ومحافظة سوهاج ديوان عام المديرية بمركز التدريب الإداري بالدور الرابع بالمديرية، والمنيا ديوان عام المديرية ، برج السلام شارع سعد زغلول بجوار مدرسة ناصف الإعدادية، وبورسعيد ديوان عام المديرية، حى الضواحى - بنك الإسكان بجوار مبنى التنظيم والإدارة.









وتقبل طلبات الترشح بمحافظة أسيوط ديوان عام المديرية مجمع المصالح الحكومية، والفيوم ديوان عام المديرية منطقة المشتل خلف كلية الخدمة الاجتماعية مركز الفيوم، والمنوفية ديوان عام المديرية شبين الكوم ـ عمارة غاز مصر ـ البر الشرقى ، والإسماعيلية ديوان عام المديرية شارع شبين الكوم ـ خلف استاد الإسماعيلية، وكفر الشيخ ديوان عام المديرية أول طريق دسوق ـ بجوار المستشفى العسكري.





وبمحافظة بنى سويف ديوان عام المديرية، شارع أحمد عرابى مدينة بنى سويف، والسويس ديوان عام المديرية مدينة 24 أكتوبر ـ أمام المرور، والأقصر ديوان عام المديرية شارع السلخانة ( النزهة سابقا)، و بدمياط ديوان عام المديرية تقسيم العلمين - طريق المحور - أمام قسم شرطة ثان دمياط، والوادى الجديد مركز الخارجة مكتب عمل الخارجة- ش عبد المنعم رياض، مركز الداخلة مقر مكتب عمل الداخلة – مدينة موط، مركز بلاط مقر مكتب عمل بلاط - مركز بلاط، ومركز الفرافرة مقر مكتب عمل الفرافرة - مركز الفرافرة، ومحافظة البحر الأحمر ديوان عام المديرية الغردقة - شارع المصالح الحكومية -الدهار، ومرسى مطروح ديوان عام المديرية شارع زاهر جلال ، وجنوب سيناء ديوان عام المديرية بجوار قسم شرطة طور سيناء ـ خلف مديرية الطب البيطري.



