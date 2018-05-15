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وظائف شاغرة للجنسين بالقصيم

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:36 م
وظائف شاغرة للجنسين بالقصيم
أرشيفية
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فتحت بلدية محافظة ضرية بمنطقة القصيم، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، على بند المستخدمين بالمرتبة 33.

وأوضحت البلدية، أنه سيتم شغل الوظائف عن طريق المفاضلة، لافته إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسميات عامل تجهيز موتى، عاملة تجهيز موتى (عدد وظيفتين).

وأضافت أن الشروط المطلوبة هي:
– إحضار وثيقة تثبت إلمامه بإجراءات التجهيز.
– أن يكون متقدمًا على برنامج (ساعد) التابع لوزاة الخدمة المدنية.
– إحضار شهادة تزكية من المحافظ وقاضي المحكمة وإمام الحي الذي يسكن فيه.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ومن سكان محافظة ضرية، ويقيم إقامة دائمة بالمحافظة أو من المراكز والقرى القريبة من المحافظة.

وأشارت البلدية، إلى أنه على الراغبين والراغبات التقدم لإدارة شؤون الموظفين خلال الفترة من تاريخ 1439/09/05هـ وحتى تاريخ 1439/09/23هـ حسب تقويم أم القرى.
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