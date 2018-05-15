حسن راتب يسلم شهادات إتمام دورة أكاديمية المياه العربية التثقيفية (صور)

سلم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ونائب رئيس أكاديمية المياه العربية، جوائز وشهادات إتمام دورة تدريبية الأولى للأكاديمية المياه العربية، وهي أول دورة تثقيفية علمية الأولى من نوعها في الوطن العربي التي تشرف عليها جامعة سيناء حيث كرم الذين اجتازوا الدورة بنجاح حيث تشرف جامعة سيناء على الأكاديمية التي يرأسها الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، وذلك بحضور قيادات الوزارة وجمهور كبير من خبراء المياه والري في مصر، حيث تستضيف جامعة سيناء الأكاديمية في مصر.

وأكد الدكتور حسن راتب أن جامعة سيناء بيت كل العرب ومضياف لكل الأبحاث العلمية وترحب دوما باستضافة ودعم مثل هذه الدورات التدريبية الجادة مشيرا إلى أن أزمة المياه في الوطن العربي لم تعد تهدد فقط الأمن الغذائي وإنما باتت تهدد الأمن القومي بشدة بعد تدخل دول أجنبية لتهديد الأمن المائي والقومي للدول العربية وقد رأينا أطماع إيران وتركيا في نهر دجلة وسيطرة إسرائيل على نهر الأردن وأيضا أزمة سد النهضة الإثيوبي والمشاكل المثارة وأكد راتب أن الهدر في الموارد المائية أخطر ما يهدد هذه الثروة حيث لاتتجاوز نسبة الاستفادة من هذه الموارد 38%وهو مايوكد أهمية مثل هذه الدورات التدريبية للتوعية وحسن إدارة الموارد المائية في الوطن العربي وأيضا استخدم الدراسة العلمية في الاستفادة من موارد المياه وتوجيه السيول وضرب مثلا بالسيل الذى تعرضت له العريش عام2010 وقال انه رغم شكوى الوطن العربي من ندرة المياه الا ان هناك سوء استخدم خاصة في المراعي وزراعة المحاصيل المائية.

وقال الدكتور حسن راتب، إن هنا في الأكاديمية تم إعداد خطط قصيرة المدى وطويلة المدى وتوفير الدعم الفني والإرشاد وتدريب الكوادر والقيادات لحسن إدارة الموارد وتقليل الفاقد إلى أقصى درجة وأردنا أن نكون مركزا متميزا في الوطن العربي يقدم تقارير ودراسات علمية استراتيجية.

حضر الدورة 24 متدربا وتضمنت محاضرات لخبراء المياه والري وزيارات ميدانية إلى مركز بحوث المياه بالدقى وألقى العالم الدكتور محمود أبو زيد محاضرة، كما ألقى الدكتور محمود العاطفي الدكتور عاطف سويلم والدكتورة جيهان عبد الحكيم والدكتور ياسر عزت محاضرات للمتدربين .