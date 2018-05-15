نشأت الديهي: أردوغان ونتنياهو يؤسسان مدرسة للديكتاتورية باسم الدين

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد نشره لتغريدة بشأن مساندته للشعب الفلسطيني وإدانته للإرهاب الذي قامت به قوات الاحتلال بالأمس، قائلا: "بلاش شعارات إحنا سمعنا كلام كتير من ده محتاجين فعل، أردوغان ونتنياهو أصدقاء وفاهمين بعض".



