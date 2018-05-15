ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نشأت الديهي: أردوغان ونتنياهو يؤسسان مدرسة للديكتاتورية باسم الدين

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:34 م
نشأت الديهي: أردوغان ونتنياهو يؤسسان مدرسة للديكتاتورية باسم الدين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد نشره لتغريدة بشأن مساندته للشعب الفلسطيني وإدانته للإرهاب الذي قامت به قوات الاحتلال بالأمس، قائلا: "بلاش شعارات إحنا سمعنا كلام كتير من ده محتاجين فعل، أردوغان ونتنياهو أصدقاء وفاهمين بعض".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمُذاع عبر فضائية "Ten"، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان ونتنياهو ساسة دمويين يؤسسون مدرسة للديكتاتورية باسم الدين، موضحًا أنهما مرتزقة وكلهما يخاف على الآخر.
المزيد عن: تركيا الكيان الصهيوني التوك شو أردوغان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
2
x
17:30
0
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
0
x
18:15
0
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 7:50:10 PM