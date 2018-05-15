نشأت الديهي: أردوغان ونتنياهو يؤسسان مدرسة للديكتاتورية باسم الدين
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:34 م
هدى عبدالرازق
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد نشره لتغريدة بشأن مساندته للشعب الفلسطيني وإدانته للإرهاب الذي قامت به قوات الاحتلال بالأمس، قائلا: "بلاش شعارات إحنا سمعنا كلام كتير من ده محتاجين فعل، أردوغان ونتنياهو أصدقاء وفاهمين بعض".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمُذاع عبر فضائية "Ten"، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان ونتنياهو ساسة دمويين يؤسسون مدرسة للديكتاتورية باسم الدين، موضحًا أنهما مرتزقة وكلهما يخاف على الآخر.
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