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توتر في بورسعيد بسبب تعتيم حلبية علي أزمة "أنيكي"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:31 م
توتر في بورسعيد بسبب تعتيم حلبية علي أزمة أنيكي
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نيرة الجابري
 

حالة من التوتر والقلق الشديدين يسيطران علي أجواء الشارع البورسعيدي بشأن مستحقات اللاعب النيجيري جود أنيكي التي تبلغ قيمتها 400الاف دولار  حيث الزمت المحكمة الرياضية الدولية مجلس إدارة النادي المصري بدفعها  خلال مهلة حددتها تنتهي اليوم الموافق 15مايو من الشهر الجاري.


وكان اللاعب قد قام برفع قضية يطالب فيها بمستحقاته لدي النادي عن الفترة التي قضاها اللاعب في النادي  موسم 2013/2012.


وترتب عن حكم المحكمة في حالة عدم سداد مستحقات اللاعب حرمان النادي المصري من 6نقاط وهبوطه الي الدرجة الثانية مع تسديد كامل المبلغ.


ودخلت إدارة النادي في مفاوضات مع اللاعب بخصوص تخفيض المبلغ الي انها وصلت الي طريق مسدود حيث طلب اللاعب بسداد المبلغ كله كامل.


وكان علي الطرابيلي أمين الصندوق بالنادي المصري قد أعلن مؤخرا خلال مداخلة هاتفية باحدي القنوات الفضائية أن إدارة النادي تسعي الي تقسيط المبلغ وخزينة النادي لا تتحمل دفع المبلغ كاملا واضاف الطرابيلي في تصريحاته ان المشكلة في طريقها الي الحل قبل انتهاء المدة التي حددتها المحكمة الدولية والتي تنتهي اليوم.


وتواصل الفجر الرياضى مع محامي اللاعب اريكان التركي الجنسية افاد بانه لم يتم أي اتصال به من إدارة النادي بخصوص هذه المشكلة حتي الان مؤكدا علي انه في طريقه لتفعيل عقوبات المحكمة علي النادي المصري.


وليبقي الغموض سيد الموقف حيث لم يخرج أي بيان او تصريح رسمي  من ادارة  النادي المصري يفيد بخصوص هذه المشكله التي تثير المخاوف لدي جماهير النادي التي تتابع هذه القضية وتحبس انفاسها قلقانا علي مصير الفريق حيث ان العقوبات ملزمة وواجبة التنفيذ وعبرت عن استيائها من حالة الصمت والتعتيم من قبل مجلس الادارة بخصوص هذه المشكلة.

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