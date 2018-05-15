التعليم: 23 مليون ريال مكافآت طلاب المدارس بتبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة، بلغت أكثر من 23 مليون ريال, حتى نهاية شهر رجب 1439هـ .





كشف إبراهيم بن حسين العُمري مدير تعليم تبوك، عن دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، معبراً عن شكره لمعالي وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية.



