نشأت الديهي: انتظر قرار حل السلطة الفلسطينية من "أبومازن"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمُذاع عبر فضائية "Ten"، اليوم الثلاثاء، أنه ينتظر من الرئيس أبومازن إصدار قرار بحل السلطة الفلسطينية، وحل الدولة الواحدة، موضحًا أن تلك القرارات يمكن أن ترهب إسرائيل، لأنه لا يمكن أن يفكر الإنسان بنفس طريقة الماضي وينتظر نتائج مختلفة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان يجب على مندوب فلسطين في مجلس الأمن، أن يخرج باحتجاج صارخ وكلامات صادمة، ردًا على ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.