جهزي عجينة القطايف لرمضان بهذه الطريقة

المكوّنات

ملعقتان كبيرتان من السكّر.

ثلاثة أكواب من الدّقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة.





طريقة التحضير

نخلط كلٍاً من الدقيق، والسكر، والخميرة، والملح، والبيكنغ باودر، مع بعضها البعض بشكلٍ جيّد.

نضيف الماء للخليط، ونبدأ بالتحريك وخلطها مع بعضها البعض حتى نلاحظ بأنّها أصبحت متجانسةً مع بعضها، ثمّ نغطيها بقطعه من روق النايلون ونتركها حتى تتخمّر فترة من الزمن تصل لساعة أو ساعتين.

نجهّز مقلاةً مناسبة من خلال تسخينها بشكلٍ جيّد، لذلك لا بدّ من أن تكون نوعيّتها من الحديد السميك الذي يتحمّل الحرارة وأن تكون من النوع المانع للالتصاق، لأننا لا نستخدم أي نوع من أنواع الدهون لصنع القطايف، وبعد ذلك نبدأ بصب العجينة بحجم ملعقة كبيرة إذا أردنا صنع قطايف عصافيري أو ما يعادل ربع كوب لصنع قطايف كبيرة الحجم، نرفع القطع بحذر ونضعها في طبق ونغطّيها بقطع من القماش حتى لا تجفّ، ونستمرّ في تكرار هذه العمليّة حتى تنتهي كامل الكمية.

أثناء عمليّة وضع الخليط في المقلاة سوف نلاحظ أن قاعها أصبح ذهبي اللون وتكوّن الفقاقيع على سطح حبات العجين، وهذا يدلّ على أنّ العجين قد تتخمّر، لذلك لا بدّ من طهيه بالطريقة الصحيحة من خلال التحكّم بدرجة الحرارة وجعلها ناراً هادئة حتى لا تنضج سريعاً وتنضج من الأسفل وتبقى سائلةً من الأعلى، كما لا يجب أن تكون النار منخفضةً جداً؛ لأنّ هذا الأمر يؤدّي لاتساع القرص وعدم نضجه.

بعد الانتهاء نتركها حتى تبرد، ثمّ نضعها في الفريزر لحين الاستخدام.