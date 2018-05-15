رفض نادي دينامو برست البيلاروسي اليوم الثلاثاء، التعليق على التعاقد المحتمل مع الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا كمدير فني جديد للفريق الأول.



وقالت متحدثة باسم النادي: "ليس لدينا أي تعليق بهذا الخصوص، نكتفي بمتابعة تطور هذا الأمر في وسائل الإعلام، وعندما يكون لدينا ما نقوله، سنفعل".



ويرغب دينامو حالياً في التركيز على خوض نهائي الكأس في 19 مايو(أيار) الجاري أمام باتي بوريسوف، أفضل الفرق المحلية.



وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات في الصحافة الدولية بشأن احتمالية تولي مارادونا الإدارة الفنية للفريق صاحب المركز الثامن بالدوري المحلي بمجرد انتهاء عمله كمعلق في مونديال روسيا 2018.