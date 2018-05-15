ندوة تثقيفية للحد من انتشار "الجلد العقدي" بين الماشية ببني سويف (صور)

نفذت مديرية الزراعة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لتوعية المربين والمزارعين بالتعامل مع حالات الأبقار المصابة بـ"الجلد العقدي" وذلك بالتعاون مع جمعية المجازر ببنى سويف ونقابة المهن الزراعية ومديرية الطب البيطري.



جاء ذلك فى حضور اللواء عصام العلقمي سكرتير عام محافظة بنى سويف نائبًا عن معالي المحافظ والمهندس مصطفي راشد، مدير عام الشئون الزراعية والدكتور عصام أمين، وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والدكتور شريف سمير، أستاذ قسم بحوث الجدري.



وأوصى المشاركون فى الندوة بضرورة تفعيل إختصاصات الأجهزة المعنية لحد من إنتشار المرض بقري ومدن المحافظة، خاصة بعد أن سادت حالة من الذعر بين المربين والمزارعين لإرتفاع أعداد الحالات المصابة بمرض "التهاب الجلد العقدي" بين الأبقار والماعز.



وكانت مديرية الطب البيطري قد دفعت بحملات تحصين تلك البؤر والمناطق المحيطة بها في نطاق 10 كيلو مترات بالإتجاهات الأربعة، وتمكنت الحملات من تحصين ما يزيد عن 200 ألف رأس ماشية وتواصل الحملات جهودها لتشمل قرى ومراكز المحافظة بأكملها.