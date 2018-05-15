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وكيل "الشباب والرياضة" بالبحيرة يكشف لـ"الفجر" خطة المديرية في شهر رمضان (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:27 م
وكيل الشباب والرياضة بالبحيرة يكشف لـالفجر خطة المديرية في شهر رمضان (صور)
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إسلام أمين
 
أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم، مختلفة تماما هذا العام، حيث تم العمل علي قافلة شبابية تحت شعار "من الشباب للشباب" ولاقت نجاحا كبيرا وحققت أهدافها.

وأضاف "خضر" أن من الأهداف التي حققتها قافلة "من الشباب للشاب" هو إبراز دور الشباب الذي تم تمكينه من الدولة في مناصب قيادية، مثل منصب معاون المحافظ ومساعد وكيل وزارة أو معاون وكيل وزارة.

كما أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المديرية تقوم الآن بتنفيذ نفس الحملة، لاستغلال الشاب الواعظ الديني من سن 27 إلي 29 سنة والذي تم تمكينه من الدولة، وهذا الذي سيظهر في شهر رمضان هذا العام.

وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن جميع مراكز الشباب والملاعب، جاهزة تماما لاستقبال الشباب في شهر رمضان الكريم، حيث يتم إقامة الدورات الرمضانية والعديد من الأنشطة الثقافية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المديرية قامت بتطوير عدد 181 ملعب وتم تنجيل الملاعب علي أرض الواقع، وتلقيت عدد من الطلبات لإقامة الدورات الرمضانية، وفي صيف هذا العام سنشهد مباريات كأس العالم.
وكيل "الشباب والرياضة" بالبحيرة يكشف لـ"الفجر" خطة المديرية في شهر رمضان (صور)
وكيل "الشباب والرياضة" بالبحيرة يكشف لـ"الفجر" خطة المديرية في شهر رمضان (صور)
وكيل "الشباب والرياضة" بالبحيرة يكشف لـ"الفجر" خطة المديرية في شهر رمضان (صور)
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