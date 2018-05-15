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وكيل وزارة "الأوقاف" بالبحيرة: 11 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل و222 للاعتكاف في رمضان (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:27 م
وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة: 11 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل و222 للاعتكاف في رمضان (صور)
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إسلام أمين
 
أكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم تجهيز عدد 11 مسجد من المساجد الكبرى والهامة على مستوى المحافظة لصلاه التراويح بجزء كامل خلال شهر رمضان الكريم، وكذا عدد 3 مساجد معتمدة من الوزارة كل ليلة من ليالي الشهر الكريم على مستوى مساجد المديرية لعمل السهرات الرمضانية.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بالبيرة، أنه سيتم عمل ندوة وأمسيات دينية بكل إدارة من إدارات الأوقاف الفرعية بشكل يومي بمعرفة وكيل الوزارة وتحت إشرافه، بالإضافة إلي أنه سيتم عمل عدد 24 ملتقى فكرى على الإدارات الفرعية التابعة للمديرية كل ليله من ليالي الشهر الكريم بالمساجد الجامعة لمدة 28 ليلة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه سيتم تجهيز عدد 222 مسجدا للاعتكاف على مستوى مساجد المديرية مستوفاة الشروط الواردة للاعتكاف حسب تعليمات الوزارة، كما سيتم تجهيز عدد 307 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك لكل ساحة عدد 2 من الأئمة إمام أساسي وآخر احتياطي وعلى رأسهم ساحة الإستاد الرياضي بدمنهور.
وكيل وزارة "الأوقاف" بالبحيرة: 11 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل و222 للاعتكاف في رمضان (صور)
وكيل وزارة "الأوقاف" بالبحيرة: 11 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل و222 للاعتكاف في رمضان (صور)
وكيل وزارة "الأوقاف" بالبحيرة: 11 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل و222 للاعتكاف في رمضان (صور)
وكيل وزارة "الأوقاف" بالبحيرة: 11 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل و222 للاعتكاف في رمضان (صور)
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