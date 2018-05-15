ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيفية إعداد خبز الصاج بنفسك في المنزل؟

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:24 م
كيفية إعداد خبز الصاج بنفسك في المنزل؟
طباعة
 
المقادير
3 أكواب دقيق أبيض
كوب ماء
ملعقة ونصف خميرة بيرة فورية
ملعقة ونصف سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب ماء دافئ

طريقة التحضير
ضعي الخميرة في كوب الماء الدافئ ثم أضيفي السكر وقلبي حتى تذوب الخميرة.  
إخلطي الدقيق مع الملح في وعاء كبير، وأضيفي خليط الخميرة.
إعجني المكونات لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
قسمي العجينة إلى قطع متساوية ثم غطي الوعاء واتركيها 15 دقيقة حتى تختمر.
إفردي القطع بالنشابة على لوح مرشوش بالدقيق.
ضعي الأرغفة على الصاج الساخن المدهون أو في مقلاة بعد دهنها بقليل من الزيت.
إقلبي الأرغفة على الوجه الآخر عندما تظهر فقاعات أو يتحول لونها إلى الذهبي.
قدمي أرغفة خبز الصاج ساخنة مع الجبنة الشيدر أو الكوتاج والمربى، بالهنا والشفا.
المزيد عن: مكونات مقادير كتشينو في المنزل طريقة العمل خبز الصاج المنزل الاعداد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
2
x
17:30
0
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
0
x
18:15
0
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 7:50:02 PM