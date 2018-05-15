كيفية إعداد خبز الصاج بنفسك في المنزل؟

المقادير

3 أكواب دقيق أبيض

كوب ماء

ملعقة ونصف خميرة بيرة فورية

ملعقة ونصف سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب ماء دافئ





طريقة التحضير

ضعي الخميرة في كوب الماء الدافئ ثم أضيفي السكر وقلبي حتى تذوب الخميرة.

إخلطي الدقيق مع الملح في وعاء كبير، وأضيفي خليط الخميرة.

إعجني المكونات لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

قسمي العجينة إلى قطع متساوية ثم غطي الوعاء واتركيها 15 دقيقة حتى تختمر.

إفردي القطع بالنشابة على لوح مرشوش بالدقيق.

ضعي الأرغفة على الصاج الساخن المدهون أو في مقلاة بعد دهنها بقليل من الزيت.

إقلبي الأرغفة على الوجه الآخر عندما تظهر فقاعات أو يتحول لونها إلى الذهبي.

قدمي أرغفة خبز الصاج ساخنة مع الجبنة الشيدر أو الكوتاج والمربى، بالهنا والشفا.