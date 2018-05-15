"الغرفة التجارية": إقبال المواطنين على الشراء أقل من العام الماضي



وأشار "مراد"، خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التخفيضات في أسعار السلع تصل إلى 20% عن الأسواق، لافتا إلى أن أغلب الشركات الخاصة تشارك في معرض أهلا رمضان.



ولفت إلى أن إقبال المواطنين هذا العام أقل مقارنة بالعام الماضي، نظرا لارتفاع أسعار السلع نسبيا.



قال أبوالحجاج مراد، أمين عام غرفة الجيزة التجارية، إن معارض السلع التي تقيمها الغرفة تكون على نفقتها الخاصة، ولا تحصل على مقابل من العارض.