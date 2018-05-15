أحمد صلاح حسني يدعم مشروع تخرج خاص بآداب إعلام عين شمس

دعم الفنان أحمد صلاح حسني، مشروع تخرج لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، لمشروع التخرج الخاص بهم بعنوان "عنبر ج".

وقام عدد من طلاب قسم إعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، مجلة بعنوان "عنبر ج"، في إطار مشروعات التخرج التي يقوم بها القسم تحت إشراف الدكتور أستاذ أحمد سامح رئيس تحرير أخبار اليوم سابقا، والدكتورة نسمة محمد المعيدة بكلية الآداب قسم إعلام.

وجاء اسم المجلة "عنبر ج"، إشارة الي الحالات الخاصة بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي يهدف إلى رفض المعتقدات والموروثات الخاطئة الشائعة في المجتمع تجاه المريض النفسي بوصفه إنسان "مجنون"، في رسالة من فريق إعداد المجلة أن "المرض النفسي مش وصمة عار".