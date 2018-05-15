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عاجل.. مندوب فلسطين: مجزرة الاحتلال بغزة أسفرت عن مقتل 61 وإصابة الآلاف

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:14 م
عاجل.. مندوب فلسطين: مجزرة الاحتلال بغزة أسفرت عن مقتل 61 وإصابة الآلاف
أرشيفية
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صرح مندوب فلسطين، أن مجزرة الاحتلال فى قطاع غزة أمس، أسفرت عن مقتل 61 وإصابة الآلاف، وأن مسيرات الأمس فى أنحاء البلاد كانت سلمية والاحتجاج على  ظلم الاحتلال الإسرائيلى، وأطالب مجلس الأمن، بالاستماع إلى العديد من المنظمات، للتأكد من استخدام الاحتلال لأسلحة فتاكة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الأطفال الفلسطنيين؛ لكسر إردتنا، وأضاف أن مشاركة الشباب والنساء فى الاحتجاجات بأنحاء فلسطين، ودول العالم هى فخرنا.

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