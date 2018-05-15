عاجل.. مندوب فلسطين: مجزرة الاحتلال بغزة أسفرت عن مقتل 61 وإصابة الآلاف

صرح مندوب فلسطين، أن مجزرة الاحتلال فى قطاع غزة أمس، أسفرت عن مقتل 61 وإصابة الآلاف، وأن

مسيرات الأمس فى أنحاء البلاد كانت سلمية والاحتجاج على ظلم الاحتلال الإسرائيلى، و

أطالب مجلس الأمن، بالاستماع إلى العديد من المنظمات، للتأكد من استخدام الاحتلال لأسلحة فتاكة.