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المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:15 م
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
ليال عبود
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أحمد رمضان متولي
 

لبت الفنانة اللبنانية ليال عبود، دعوة طلاب المدرسة الانجيلية في مدينة صيدا الواقع في جنوب لبنان قبل أيام من وداع العام الدراسي الحالي، حيث كانت محطة للتعارف بينها و بين التلامذة ومناسبة لالتقاط الصور التذكارية معهم قبل ان تقدم وصلة فنية شملت عدد من اغنياتها الخاصة وسط حالة من التناغم والفرح، وقد بدت اغنية "مغنج" بوابة العبور الى المزيد من التفاعل مع النجمة الشابة التي شكرت الحاضرين على محبتهم وقالت: "اجمل الاوقات حين اكون بينكم وانا استعيد ذكريات المدرسة والحنين الى مقاعد الدراسة اتمنى لكم المستقبل الزاهر والتوفيق و الحياة السعيدة".

 

إدارة المدرسة خصت ليال بشهادة تقديرية بعد استفتاء أجرته حول عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع اللبناني وضمن اطار المصداقية والمسؤولية والتعاطف مع الاخرين، وقد اشارت عبود الى ان تلك المبادرة تعني لها الكثير وقالت: "اعتز بتقديركم وشهادتكم وسوف احافظ على ثقتكم كما فعلت دائماً في حياتي العادية و مسيرتي الفنية اشكركم من كل قلبي.

 

أضافت: "من الجميل ان يرى المرء التقدير في محبة الآخرين واجد ان الحب هو اكبر جائزة ممكن ان يحصل عليها الفنان في حياته اكثر من أي جوائز رمزية لذا اؤكد ان مودتكم لامستني من الداخل و أمضيت معكم وقتاً لن انساه في حياتي".

المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
المدرسة الانجيلية بجنوب لبنان تُكرم ليال عبود (صور)
طباعة
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