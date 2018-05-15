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عاجل.. البدري يستقيل من تدريب الأهلي عقب العودة من أوغندا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:12 م
عاجل.. البدري يستقيل من تدريب الأهلي عقب العودة من أوغندا
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الفجر الرياضي
 
يدرس حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم باستقالته عقب عودة بعثة الفريق الأحمر من أوغندا.

وأخبر البدري معاونيه في الجهاز أن اللاعبين أن اللاعبين انتابتهم حالة من التخاذل في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في النتائج السلبية.

وسيتقدم البدري باستقالته إلى لجنة الكرة، لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وخسر الأهلي أمام كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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