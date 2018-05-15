

يلصق التجار في مصر صور نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي سجل رقماً قياسياً من الأهداف ليقود فريقه للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، على السلع التقليدية التي يقبل الناس على شرائها قبل بدء شهر رمضان من وسادات وفوانيس ومجسمات ورقية مستغلين نجاحه للتغلب على المصاعب الاقتصادية.



ويقول عصام وهو مالك متجر اكتفى بذكر اسمه الأول: "أعلى فانوس شغال السنة دي.. أعلى نسبة محمد صلاح عملها السنة دي من الفوانيس".



وقال ملاك متاجر آخرون في سوق بحي السيدة زينب في القاهرة إن "هوس صلاح" يساعد مبيعاتهم.



وسجل صلاح 44 هدفاً في كل المسابقات في موسمه الأول مع ناديه الحالي وفاز الأسبوع الماضي بجائرة رابطة كتاب كرة القدم.



وسيقود اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا والتي تأهل إليها الفريق للمرة الأولى منذ 28 عاماً.



وتقول إحدى المتسوقات وتدعى أمينة: "محمد صلاح نموذج لكل المصريين دلوقتي.. كل حتة بتحبه، مو صلاح زي ما بيقولوا عليه في إنجلترا".

