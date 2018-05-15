ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"رمضان بعيونهم" على "الناس" مع "الكشوطي" يوميًا (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:06 م
رمضان بعيونهم على الناس مع الكشوطي يوميًا (فيديو)
الكشوطي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تعرض شاشة قناة الناس في رمضان يوميًا بالسادسة إلا ربع عصرًا حلقات برنامج "رمضان بعيونهم" والذي يقدمه الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي.

 

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدي المسلمين في دول العالم ، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيف من دولة مختلفة ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم ومنهم مسلمي الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل إضافة الي أشهر ما يميز مطبخهم علي فطار وسحور رمضان.

 

البرنامج من تقديم علي الكشوطي ومن إخراج احمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد وتحت إشراف الدكتور مصطفي عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة ، وكوافير حسن جراند وناصر سيد وستايلست رفعت عبد الحكم ومحمود حافظ.

 

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 علي تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الازهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
2
x
17:30
0
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
0
x
18:15
0
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 6:20:01 PM