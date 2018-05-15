"رمضان بعيونهم" على "الناس" مع "الكشوطي" يوميًا (فيديو)

تعرض شاشة قناة الناس في رمضان يوميًا بالسادسة إلا ربع عصرًا حلقات برنامج "رمضان بعيونهم" والذي يقدمه الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدي المسلمين في دول العالم ، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيف من دولة مختلفة ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم ومنهم مسلمي الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل إضافة الي أشهر ما يميز مطبخهم علي فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم علي الكشوطي ومن إخراج احمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد وتحت إشراف الدكتور مصطفي عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة ، وكوافير حسن جراند وناصر سيد وستايلست رفعت عبد الحكم ومحمود حافظ.

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 علي تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الازهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.