"اتحاد الصناعات" ينظم ورشة عمل حول الحقوق والالتزامات فى علاقات العمل بأسوان

نظم اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "الحقوق والالتزامات فى علاقات العمل"، وذلك فى محافظة أسوان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.





وأدارت الورشة الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل، بحضور بإدارة عدد من أصحاب الأعمال ومديرى الموارد البشرية بالشركات والمؤسسات بمحافظة اسوان، من أعضاء الغرف الصناعية ومن القطاعات المختلفة "الهندسية والغذائية والحبوب والكيماوية والحرف اليدوية".





وخصصت الجلسة الأولى للتعريف بالتزامات صاحب العمل تجاه موظفى وعمال منشأته، فيما يخص الأجور والإجازات وآليات تنظيم العمل وغيرها من الالتزامات، فيما استعرضت الجلسة الثانية التزامات الموظفين والعمال وما ينطوي عليه نظام العمل من واجبات ومحظورات، من حيث مستوى الأداء فى العمل و تنفيذ أوامر صاحب العمل وعدم إفشاء أسراره أو أسرار المنشأة، كذلك الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل، وغيرها من الالتزامات.