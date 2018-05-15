ائتلاف دعم مصر: القمع الذي تمارسه إسرائيل يستوجب وقفة حاسمة

يعرب ائتلاف دعم مصر عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، رفضا قيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.





ويؤكد ائتلاف دعم مصر أن القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال يستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ضد الممارسات العدوانية التي يتعرض لها.





وشدد الائتلاف على أن هذه الممارسات لن تبدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وائتلاف دعم مصر إذ يستنكر تجاهل الإدارة الأمريكية للرفض الدولي الواسع لقرار نقل السفارة، فإنه يشدد على أن هذا التصرف يحول واشنطن من جانب الوسيط لحل الأزمة إلى المنحاز لطرف على حساب الآخر.



