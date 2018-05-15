"الزراعة" تكشف سبب وقف استيراد بعض المنتجات من جنوب إفريقيا

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار حظر واردات جنوب إفريقيا سببه وجود بكتريا اسمها "ليستيرا" التي ظهرت لجنوب إفريقيا وتنتقل للإنسان عن طريق تناول اللحوم ومصنعات اللحوم والألبان والخضروات، وتسببت في إصابة عدد كبير من الأشخاص ووفاة عددًا منهم في بعض الدول التى تستورد منتجات من جنوب إفريقيا.





وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إتخاذ قرارات فورية، وإصدار تعليمات بوقف إصدار أذون إستيراد نباتات ومنتجات نباتية ومصنعات اللحوم من جنوب إفريقيا حفاظًا على صحة المواطن المصري.



