مبابان سوالوز يتصدر مجموعة النجم الساحلي بدوري الأبطال





انفرد فريق مبابان سوالوز من سوازيلاند مؤقتا بصدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه بريميرو دي اوجوستو الأنجولي 1 /صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات للبطولة.

ويدين مبابان بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيليكس بادينهورست الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

لفوز رفع رصيد مبابان إلى أربع نقاط في الصدارة وظل بريميرو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتضم المجموعة النجم الساحلي وله نقطة وحيدة، وزيسكو الزامبي ويملك نقطة وحيدة أيضًا، حيث سيلتقي الفريقان غدًا الأربعاء في سوسة التونسية.