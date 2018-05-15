ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسرة فيلم "الرجل الأخطر" تنتهي من تصوير المشاهد الأخيرة بمنطقة جاردن سيتي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:59 م
أسرة فيلم الرجل الأخطر تنتهي من تصوير المشاهد الأخيرة بمنطقة جاردن سيتي
الرجل الأخطر
طباعة
يارا أحمد
 

انتهي فريق عمل فيلم "الرجل الأخطر" من تصوير المشاهد النهائية بإحدي العمارات الكبري في منطقة جاردن سيتي بوسط البلد حيث جمعت هذه المشاهد الفنان سامح حسين والفنان سليمان عيد والفنانة زينب زينب عبدالوهاب.

 

فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه.

 

"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد وأحمد حلاوة ومارتينا و تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني  مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر إسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني، ومستشار إعلامي موسي صبري، من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
2
x
17:30
0
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
0
x
18:15
0
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 6:20:01 PM