أسرة فيلم "الرجل الأخطر" تنتهي من تصوير المشاهد الأخيرة بمنطقة جاردن سيتي

انتهي فريق عمل فيلم "الرجل الأخطر" من تصوير المشاهد النهائية بإحدي العمارات الكبري في منطقة جاردن سيتي بوسط البلد حيث جمعت هذه المشاهد الفنان سامح حسين والفنان سليمان عيد والفنانة زينب زينب عبدالوهاب.

فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه.

"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد وأحمد حلاوة ومارتينا و تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر إسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني، ومستشار إعلامي موسي صبري، من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.