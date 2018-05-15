"الزراعة" تكشف حقيقة مطالبة الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:58 م
رقية جمال
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك سيارات مجهولة المصدر تمر على بعض المراكز بسوهاج وتطالب الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه.
وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وزراعة الذرة قائمة، وتقاوي الذرة والمقررات السمادية موجودة بجميع الجمعيات الزراعية.
وناشد الفلاحين بعدم الالتفات لهذه الشائعات المغرضة، موضحًا أنه تواصل مع وكيل الوزارة بسوهاج وتأكد من الموضوع، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن هذه السيارات المجهولة.
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