"الزراعة" تكشف حقيقة مطالبة الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه

أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك سيارات مجهولة المصدر تمر على بعض المراكز بسوهاج وتطالب الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه.





وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وزراعة الذرة قائمة، وتقاوي الذرة والمقررات السمادية موجودة بجميع الجمعيات الزراعية.



